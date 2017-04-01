Ülker ‘darbe’ye yorulan reklama soruşturma başlattı: İhmali olanları açığa aldık

Ülker, 1 Nisan’a özel hazırladığı ‘kardeşlik’ temalı reklam filminin iktidara ‘kumpas’ olarak yansıtılması üzerine ihmali bulunan çalışanlarını açığa aldığını duyurdu.

Ülker 1 Nisan’a özel olarak kardeşler arasındaki şakaları konu aldığı bir reklam filmi yayınladı. Filmde küçük kardeşlerin büyüklerinden şaka yoluyla ‘intikam’ alışı konu ediliyor, “Zordur kardeş hayatı, şimdi hesaplaşma zamanı” deniyordu.

Reklam filmi yayınlanmasının ardından Ülker bir anda hedef haline getirildi. ‘Küçük kardeş’ temasını Gülen Cemaati’ne yoran kimi sosyal medya kullanıcıları, Ülker’in yeni bir darbeyi ima ettiğini savundu. Öyle ki reklamın nasıl subliminal mesajlar içerdiğine yönelik onlarca video hazırlandı.

Özür ve sitem bir arada

Ülker, önce Twitter hesabından kısa bir açıklamayla videonun amacının dışında yorumlandığını savundu. Ardından uzun bir açıklamayla hem özür dilendi hem de şirkette kampanyaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada 1 Nisan şakalarını konu alan seri reklam filmlerinden birinin şirkete yönelik ‘akıl almaz bir karalama kampanyası’na alet edildiği savunularak şöyle dendi: “20 Mart’tan bu yana televizyonda ve sosyal medyada yayında olan bu reklam filmi 1 Nisan’ın şaka ruhunun ve hep olageldiği üzere aile bireyleri ve bilhassa kardeşler arasındaki şakalaşmaların üzerine kurgulandı. Akıl ve izanla açıklanamayacak bir biçimde, bir şaka reklamı, başlatılan bir sosyal medya kampanyası ile farklı noktalara çekildi ve içinde asla olmayan ve olması dahi düşünülemeyecek anlamlar yüklenerek, markamıza yönelik olumsuz yargılar oluşturulmaya çalışıldı. Reklam film görüntüleri ve üzerindeki yazılarla oynanarak deformasyon oluşturuldu ve sanki bu deforme edilmiş görüntü ve sözler markamıza aitmiş gibi lanse edilmeye çalışıldı.”

Filmin içeriğindeki görüntülerin kardeşlerin birbirlerine yaptıkları şakalardan örnekleri taşıdığını belirten şirket şöyle devam etti: “Ki bu senaryo, gerçek hayattaki bilindik 1 Nisan şakalarının hikaye edilmesinden başka bir şey değildi. Herhangi bir yanlış anlamanın önüne geçmek amacıyla, reklam filminin amacını anlatan bir açıklama ve devam filmleri kamuoyu ile paylaşıldı. Fakat bu açıklamaya rağmen reklam filmine farklı anlamlar katmaya çalışan bu olumsuz kampanya, markamıza / şirketimize yönelik ‘hakaret ve tehditler’ içerecek kadar ileriye götürüldü.”

‘Kanun önünde takip edilecek’

Ülker’in 1944’ten bu yana ‘memleket için üreten’ bir şirket olduğu vurgulanan açıklamada, Ülker’e yönelik ithamların Türkiye’ye de zarar verdiği öne sürüldü.

Ülker, söz konusu ithamları yönelten kişilere karşı hukuki yaptırım uygulayacağını da belirterek, “Bu maksatlı kişilerin kumpas ve linç girişiminin yarattığı tahribatın sonuçları kanun önünde ayrıca takip edilecektir” dedi.

Soruşturma açacak

Şirket, kendi içinde de kampanyadaki çalışanlarına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu: “Ayrıca şirketimiz tarafından konu ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, ilgili kişilerin tamamı açığa alınmış olup, ihmali ve/veya kastı olan herkes hakkında idari tedbirlerin yanı sıra suç duyurusunda da bulunulacaktır.”

Açıklamanın tam metni şöyle: