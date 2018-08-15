Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ülkelerine dönen Yunan askerler: Bize iyi baktılar, bu bir süreçti ve geçti

Edirne’den Türkiye’ye geçince tutuklanan ve beş buçuk ay sonra tahliye edilen iki Yunan askeri “Bize iyi baktılar, bir sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti” dedi.

Fotoğraf: DHA

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ve 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti.

Reklam

Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri 2 Mart’ta tutuklanarak Edirne’deki cezaevine gönderilmişti. Askerlerin üzerlerindeki cep telefonları ve harici belleklerde casusluk bilgileri bulunduğu öne sürülmüştü.

İki asker dün gece tahliye edilmişti.

Reklam

Askerler camları siyah bir minibüsle Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki havaalanına götürüldü. Burada Yunanistan’ın gönderdiği özel uçağa bindirilen askerler Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Konstantinos Floros ile birlikte Selanik kentine indi. Katrougalos, uçakta serbest bırakılan askerlerin ilk fotoğrafını “Sonunda, memlekete giden yolda!” şeklindeki yazısıyla sosyal medyada paylaştı. Uçağa sivil kıyafetlerle binen askerler, Yunanistan’da uçaktan askeri üniformalarıyla indi.

Selanik’te uçaktan inen askerleri ailelerinin yanı sıra Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos karşıladı. Teğmen Angelos Mitretodis, Yunan medyasına sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Serbest kaldık, tutuksuz yargılanmaya devam edeceğiz. Bize iyi baktılar, bir sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti” dedi.

Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunan askerler için cep telefonları incelemesi de tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayıp iddianame düzenleyerek dava açacak.

Edirne’deki sınır ihlali: İki Yunan askerine tahliye kararı

Beş aydır tutuklular: Türkiye’ye geçen Yunan askerlerine tahliye yok

Edirne’de tutuklu iki Yunan askere tahliye çıkmadı

Tutuklu iki Yunan askerine iki gerekçeyle tahliye yok

Çipras tutuklu Yunan askerlerini hatırlattı: İnsan hayatı şantaj aracı değildir

Türkiye’yi ‘düşman’ olarak niteleyen Yunan bakan: Adalara 7 bin asker yerleştirdik

Çipras: Türkiye provokasyon yapıyor, korkmuyoruz

Erdoğan’dan ‘Yunan askerleri’ni soran Juncker’e: Ben adaletten büyük değilim

Edirne’deki sınır ihlali: Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Tutuklu Yunan askerleri: Harici bellekte ‘askeri krokiler’in bulunduğu öne sürüldü

Yunan basını: Askerlerin telefonlarını Yunan uzmanın da incelemesi istenecek

Tutuklu Yunan askerleri AB gündeminde: ‘Hızlı çözüm bekliyoruz’

Ankara da Atina’yla hemfikir: ‘Casusluk’tan tutuklu iki asker için takas yok

‘Casusluk’tan tutuklu iki Yunan askerinin tahliye talebi reddedildi

Yunanistan ‘asker takası’nı reddetti: Türkiye ile savaşta değiliz

Tutuklanan Yunan askerlerinin ‘fotoğraf’ savunması: Göçmenleri takip ediyorduk

İki ayrı suçtan: Sınırı geçen iki Yunan askeri tutuklandı


SON HABERLER

Akşam Postası / 15 Ağustos 2018

  1. Misilleme: Otomobilinden sigarasına Amerikan ürününe ek gümrük vergisi Türkiye, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergilerini yüzde 140’a varan oranlarda artırdı. ABD’li üst düzey yetkili: ‘Brunson yaptırımları’ THY’yi de kapsayabilir Pentagon teyit etti: Türkiye ile askeri faaliyetler siyasi krizden etkilenmedi Beştepe, ABD’ye vergiyi AKP’nin sloganıyla açıkladı: Durmak yok yola devam 2. BDDK’dan TL’ye […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...