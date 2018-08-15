Ülkelerine dönen Yunan askerler: Bize iyi baktılar, bu bir süreçti ve geçti

Edirne’den Türkiye’ye geçince tutuklanan ve beş buçuk ay sonra tahliye edilen iki Yunan askeri “Bize iyi baktılar, bir sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti” dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ve 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti.

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Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri 2 Mart’ta tutuklanarak Edirne’deki cezaevine gönderilmişti. Askerlerin üzerlerindeki cep telefonları ve harici belleklerde casusluk bilgileri bulunduğu öne sürülmüştü.

İki asker dün gece tahliye edilmişti.

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Askerler camları siyah bir minibüsle Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki havaalanına götürüldü. Burada Yunanistan’ın gönderdiği özel uçağa bindirilen askerler Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Konstantinos Floros ile birlikte Selanik kentine indi. Katrougalos, uçakta serbest bırakılan askerlerin ilk fotoğrafını “Sonunda, memlekete giden yolda!” şeklindeki yazısıyla sosyal medyada paylaştı. Uçağa sivil kıyafetlerle binen askerler, Yunanistan’da uçaktan askeri üniformalarıyla indi.

Selanik’te uçaktan inen askerleri ailelerinin yanı sıra Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos karşıladı. Teğmen Angelos Mitretodis, Yunan medyasına sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Serbest kaldık, tutuksuz yargılanmaya devam edeceğiz. Bize iyi baktılar, bir sıkıntımız olmadı. Bu bir süreçti ve geçti” dedi.

Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunan askerler için cep telefonları incelemesi de tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayıp iddianame düzenleyerek dava açacak.