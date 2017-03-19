Ülkede gerilim istemeyen Ülkü Ocakları başkanı: Gerekirse elimize silahımızı alırız

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ülkede gerilim istemediklerini belirterek, gerekirse ‘ellerine silah alacaklarını’ söyledi.

Fatih’te düzenlenen bir programda konuşan Kılavuz, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Evet’ diyeceklerini belirterek, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanında olduklarını söyledi: “Biz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi 15 Temmuz darbe gecesi sonrasında almış olduğu karar, kendisinin öngörüsü, ülkemizin, milletimizin, devletimizin yarınları, bölünmez bütünlüğü adına almış olduğu kararın arkasındayız.”

‘İş başa düştüğünde arkamıza bakmayız’

Ülkede gerilim ve huzursuzluktan yana olmadıklarını dile getiren Kılavuz, “Lider ‘Evet’ dedikten sonra bizim de o kararı sonuna kadar savunarak arkasında dik bir şekilde durmamız gerekir. Biz tatsızlığı, gerilimi, huzursuzluğu istemiyoruz. Ama davamız adına her kim olursa olsun ülkemiz adına iş başa düştüğünde arkamıza bakmayız. Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız” diye konuştu.

Sinan Oğan’a: Edepsiz

Kılavuz, MHP’den ihraç edilen ve ‘Hayır’ kampanyası yürüten Sinan Oğan’ı da ‘şovmen’ diye niteleyerek, “Bu davada herkes gitse, acaba sana yer kalır mı? Sen kimsin, edepsiz. Geçmişinde göster bakalım bu davan için ne yaptın. Haddini aşma. Sen kimsin de kalkarsın ‘Bir can veririz, gerekirse bir can alırız’ gibi namussuzluğa düşüyorsun” dedi.