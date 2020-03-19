Ülke ülke ‘corona’ testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde; Türkiye’de resmi veri yok

Yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı dünya genelinde hızla yayılırken salgını kontrol altına almayı başarmış görünen Çin ve Güney Kore test sayılarıyla öne çıktı. İki ülke bugüne kadar toplamda 600 binden fazla ‘corona’ testi yaptı. Birçok ülkenin aksine Türkiye’de test sayısına ilişkin resmi veri açıklanmıyor.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan virüs Türkiye dahil 172 ülkede, bugüne kadar toplamda 218 bin 910 kişide görüldü. Bu kişilerden 85 bin 724’ü tedavi edilirken 8 bin 925 kişi hayatını kaybetti.

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İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Our World in Data‘nın resmi kaynaklardan topladığı verilere göre test sayısında Çin (320 bin) ve Güney Kore’den (286 bin 716) sonra sırasıyla İtalya (148 bin 657), Birleşik Arap Emirlikleri (125 bin) ve Rusya (116 bin 61) geliyor.

Sitede Türkiye’ye dair resmi veri bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap 14 Mart gününe kadar 4 binden fazla kişiye test yapıldığını söylemişti.

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Grafikte yer almayan ülkelerdeki test sayısı ise şu sitede yayınlanıyor.

Toplamda en çok ‘corona’ testi uygulayan iki ülke Çin ve Güney Kore’de salgının kontrol altına alındığı bildirilirken bu değerlendirme verilere de yansımış durumda.

Dün 34 yeni ‘corona‘ vakası açıklanan Çin’de bu kişilerin hepsinin Çin’e başka ülkelerden geldiği belirtildi. Bir ay öncesine kadar günlük binlerce yeni vaka ortaya çıkan Çin ‘corona’da dünyanın en riskli bölgesi sayılıyordu. Güney Kore’de ise 29 Şubat’ta 813 olan günlük vaka sayısı yoğun test ve karantina uygulaması sonrası 13 Mart’ta 110’a kadar indi.

En çok test uygulayan beş ülkede tespit edilen vaka sayıları ise şöyle: Çin – 81 bin 139, Güney Kore – 8 bin 565, İtalya – 35 bin 713, BAE – 113, Rusya – 147.

Test sayısı ile tespit edilen vaka sayısına karşılaştırmalı olarak bakıldığında, vakalar testle tespit edildiğinden burada açık bir ilişki görülüyor.

Yine de test ile vaka sayısı arasında ülkeden ülkeye fark görülebiliyor. Britanya’da, diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla test yapılmış olsa da tespit edilen vaka sayısı yakın.

Test sayısı – vaka karşılaştırması

Test ve vaka sayıları ülkelere göre karşılaştırıldığı grafik şöyle:

Milyon kişi başına kaç test yapıldı?

1 milyon kişi başına düşen ‘corona’ testi rakamları değerlendirildiğinde de daha çok test uygulandığında tespit edilen vaka sayısının arttığı görülüyor.

1 milyon kişi başına en çok test uygulayan ilk üç ülke şöyle: BAE – 12 bin 738 (113 vaka), İzlanda – 6 bin 637 (250 vaka), Güney Kore 5 bin 566 (8 bin 565 vaka).

Bu karşılaştırmada da test sayısında büyük fark olsa da vaka sayısında benzerlik gösteren ülkeler görülebiliyor.

Hangi test uygulanıyor?

Uzmanlar, test uygulamalarının salgının gidişatını kontrol etmek açısından önemli olduğunu belirtse de henüz yeteri kadar test yapmayan ülkeler bulunuyor. Türkiye gibi test sayısıyla ilgili resmi veri açıklamayan ülkeler de var.

Covid-19’un tespitinde ‘PCR’ adı verilen bir test uygulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği bu testte belirti gösteren kişinin burnundan ve boğazından örnek sıvı alınıyor. Test virüs kaynaklı hastalık tespit edildikten iki hafta sonra üretilmişti.

Wall Street Journal gazetesi bu testin nasıl yapıldığına dair şu videoyu paylaşmıştı:

Dünya genelinde yapılan ‘corona’ testlerine ilişkin merkezi bir veri sistemi, bulunmuyor. Ülkelerin bir kısmı sadece ölüm ve vaka sayılarını açıklamakla yetiniyor.

‘Sahte negatif’

Uzmanlar, yapılan toplam test sayısının tespit edilmiş vaka sayısını birebir yansıtmadığını ifade ederken, sonucunun ‘sahte negatif’ olduğu belirtilen testler nedeniyle bazı kişilerin birden fazla kez teste tabi tutulması gerektiği vurgulanıyor.