Ülke ülke ‘corona’ gelişmeleri: İran ve Rusya’da vaka, Fransa’da hastane doluluk rekoru

Dünya’da ‘corona’ vaka sayısı 55 milyonu geçerken, birçok hükümet salgınla mücadele adına önlemleri sürdürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Pfitzer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşısının yanısıra, ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna da geliştirdikleri aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu açıkladı. Bununla beraber salgının biteceğine dair dünya çapında umutların yeşermesine rağmen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil çoğu yetkili önlemlerin, kayda değer bir süre boyunca devam edeceğine işaret ediyor.

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İran ve Rusya’da günlük vaka rekoru

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 13 bin 503 ile vaka sayısında rekor artış kaydedildiğini ve 486 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hükümet, daha katı kısıtlamalar getireceğini açıklarken, toplam vaka sayısının 775 bin 121’e, toplam ölüm sayısının ise 41 bin 979’a yükseldiğini söyledi.

Rusya da vaka sayısında en büyük günlük artışı kaydetti. Pazartesi günü ülke genelinde 22 bin 778 yeni vaka doğrulandı. Başkent Moskova’da 6 bin 360 vaka ile ulusal sayıyı 1 milyon 948 bin 603’e çıktı.

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Yetkililer ayrıca son 24 saatte 303 kişinin öldüğünü bildirerek resmi ölü sayısının 33 bin 489’a çıktığını belirtti.

Fransa’da rekor, İsveç’te sınırlama

Fransız sağlık yetkilileri, hastaneye kaldırılan ‘corona’ hastalarının sayısının 416 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 33 bin 497’ye ulaştığını bildirdi.

Covid-19 ölümleri, yedi günlük hareketli ortalama 581’e kıyasla, 506 artarak 45 bin 54 oldu. Vaka sayısı ise, pazar günkü 27 bin 228 artışa kıyasla, 9 bin 406 arttı.

İsveç hükümeti, halka açık yerde toplanmaların, salgını kontrol etmedeki tavsiyeleri uyumdaki düşüş sebebiyle, önceki üst sınır olan 300’den sekiz kişiye indirildiğini açıkladı.

İsveç şimdiye kadar 177 bin 355 ‘corona’ vakası ve 6 bin 164 ölüm kaydetti.

İspanya, İtalya ve Yunanistan

Yunanistan 2 bin 198 yeni vaka ve 59 ölüm bildirdi. Ülkenin toplam vaka sayısı 76 bin 403 olmakla beraber bin 165 kişi de hayatını kaybetti.

İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ‘corona’ vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 273 arttı. Ölü sayısı ise 484 artarak toplam 41 bin 253’e yükseldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 354 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından bu yana hastalığa yakalanan kişi sayısı 1 milyon 205 bin 881 oldu.

Aktif hasta sayısı 717 bin 784’e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 492’ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak, 45 bin 733’e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 554 artarak 442 bin 364 oldu.