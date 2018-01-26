Ülke genelinde ‘tek kart’: ‘Türkiye Kart’ uygulaması temmuzda başlıyor

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Türkiye Kart’ adlı ‘tek kart’ uygulamasının Türkiye genelinde temmuz ayından itibaren kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Yıldırım, PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Belbim şirketinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Ödeme Platformu’nun imza törenine katıldı.

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Yıldırım, “Türkiye’nin neresinde olursanız olun, otobüse bineceksiniz, üzerinizde onların ulaşım kartı olmayabilir, cebinizdeki Türkiye kartıyla rahat ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanınızda 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kartla her yere tek ödeme şeklinde özetlenebilir” diye konuştu.

Türkiye nüfusunun yüzde 40’ından fazlasının banka hesabı kullanmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolumuz var. Perakendekilerin yüzde 60’ı daha cepteki nakit parayla yapıyor. Bu uygulama vatandaşın parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu kartla ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler.”

Başbakan, ‘Türkiye Kart’ın bir kredi kartı olmadığını, borç para alma imkanının da bulunmadığını vurguladı: “Vatandaşlarımız kendi paralarıyla işlemlerini yapabilecek ve bu sayede gerek kart, gerekse cep telefon kullanarak alışveriş gerçekleştirebilecek. İster Konya’da, ister Kars’ta, nerede olursa olsun her türlü toplu taşımada yararlanabileceksiniz. Böylece Kars Kart meselesi de ortadan kalkıyor. Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza, oğlunuza, memleketteki akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız. Güvenlik çok önemli, maliyet de çok önemli. Bu işlemleri arada komisyonlar olmadan yapacaksınız. Bu senenin ortalarında, temmuzdan itibaren okullar kapandıktan sonra bu kartlar piyasaya verilmeye başlanacak” dedi.

Nerelerde kullanılacak?

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıyla, Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor.

Sistemle tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Metro, otobüs, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Bunun için de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerle anlaşma yapılacak.