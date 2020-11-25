Ülke genelinde dört gün ‘yoğun denetim’

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere Covid-19 denetimlerine ilişkin genelge gönderdi.
Genelgede, ülke genelinde 26-29 Kasım tarihlerinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacağı kaydedildi.
Genelgede, “Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak” ifadesine yer verildi.
Buna göre, yerel yönetimlerce her bir pazar yeri için yönetici belirlenecek ve bu kişiler kurallara uyulmasından sorumlu olacak.