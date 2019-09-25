Ulaştırma Bakanlığı ‘ödenek yetersizliğinden’ posta borcunu ödeyemedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait 2018 Sayıştay denetim raporunda, bakanlığın 47 milyar liralık ödeneğine karşın PTT’ye olan 413 milyon 57 bin liralık ‘posta ücretini’ ödeyecek para bulamadığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, bakanlığın yetkilileri ‘ödeneğin yetmediğini’ savundu.

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Bakanlık bünyesinde yapılan stratejik planlama hataları nedeniyle AB tarafından çeşitli projeler için sağlanan 95 milyon avroluk fonun kullanılamadığı ve bu tutarın AB’ye iade edildiği bildirildi.

