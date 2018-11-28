Ulaştırma Bakanlığı kiralık araç için sekiz yılda yaklaşık 47 milyon harcamış

Ulaştırma Bakanlığı’nın araç kiralamak için sekiz yılda yaklaşık 47 milyon lira harcama yaptığı ortaya çıktı.

Bu veri CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunduğu soru önergesine gelen yanıtta yer alıyor.

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Buna göre hükümet 2011’den başlayan ve 2019’a kadar olan dönemde 320 adet sürücülü ve sürücüsüz araç kiraladı. Bunlar için toplam 46 milyon 836 bin 790 lira 56 kuruş ödendi.

Bakanlığın yanıtına göre bu araçlar bakanlık merkez teşkilatı ile bölge müdürlükleri, liman başkanlıkları ve deniz dibi tarama başmühendislikleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere kiralanmış.

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Yıl yıl bakanlık ödemeleri

2011-2014 yılları arasında, 2007 model ve üstü 1500-1600 cc 27 binek oto kiralnamış, bunun için 2 milyon 157 bin 150 lira ödenmiş.

2013-2016 yılları arasında 2010 model ve üstü, 1500-1600 cc 12 adet binek oto; 1248 cc 55 adet hafif ticari olmak üzere 67 araç kiralanmış, bunun için 7 milyon 960 bin 102 lira 50 kuruş ödenmiş.

2014-2017 yılları arasında 2011 model ve üstü 1500-1600 cc 76 adet ve 2000 cc iki adet binek oto kiralanmış, bunun için 8 milyon 198 bin 338 lira 2 kuruş ödenmiş.

2014-2016 yılları arasında 2014 model ve üstü, 4500 cc makam otosu kiralanmış, bunun için 787 bin 200 lira ödenmiş.

2016-2019 yılları arasında 2014 model ve üstü, 1500-1600 cc 12 adet binek oto; 1248 cc 55 adet hafif ticari olmak üzere 67 araç kiralanmış, bunun için 7 milyon 934 bin lira 4 kuruş ödenmiş.

2017-2019 yılları arasında 2017 model 80 adet sürücülü binek oto kiralanmış, bunun için 19 milyon 800 bin ödenmiş.