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Yaramazlara biraz batar!

Ulaştırma bakanının kadro tırpanı sürüyor: PTT genel müdürü de alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda geçen hafta başlayan görev değişiklikleri furyası PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in görevden alınmasıyla devam etti.

Fotoğraf: DHA

Cahit Turhan’ın bakanlığında geçtiğimiz hafta Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt emekliye ayrılmıştı. Sonrasında Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak görevinden ayrılırken, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise umreden döndüğü gün bakan tarafından görevden alınmıştı.

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Bakanlık bünyesindeki görev değişiklikleri bugün PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in görevden alınmasıyla devam etti. PTT genel müdürlüğüne Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan (BTK) Aysel Kandemir atandı.

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