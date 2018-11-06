‘Resmi’ sayı: Yeni havalimanı inşaatında 30 işçi hayatını kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nın inşaatında 30 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatında yaşanan protestolara ilişkin yetkilerinin olmadığını belirterek, gözaltına alınan işçilerin adli konu olduğunu dile getirdi.

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İstanbul Havalimanı inşaatı sırasında çeşitli iş cinayetleri meydana gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ölü sayısının şubat ayında 27 olduğunu duyurmuştu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi ise, havalimanının inşa edilmeye başlandığı 2013’ten bu yana 38 işçinin hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

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Ölümleri ve olumsuz çalışma koşullarını protesto eden işçiler inşaat alanında eylem yapmış, yüzlerce işçi gözaltına alınırken, onlarca işçi tutuklanmıştı.

İş cinayetlerinin asgariye indirilmesi için 783 iş sağlığı güvenliği personelinin istihdam edildiği bilgisini veren Turhan, “İşçi şikayetleriyle ilgili gereken tüm uyarılar yapılmış, şantiye koşulları düzeltilmiş, taşeron firmalar uyarılarak, işçilerin alacaklarının tamamının ödenmesi sağlanmıştır” diye konuştu.

Havalimanı inşaatında 30 bin civarı işçi çalışıyor.