Ulaştırma bakanı: Uluslararası uçuş yapılan ülke sayısı 15 Haziran’da dokuza çıkacak

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Almanya, Hollanda ve Britanya ile başlatılan uluslararası uçuşların yapıldığı ülke sayısıın 15 Haziran’da dokuza çıkarılacağını belirterek, risksiz noktalara tarifeli uçuş yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Corona virüsü salgınına bağlı seyahat kısıtlamaları nedeniyle tarifeli yolcu uçuşları 28 Mart tarihi itibariyle durdurmuştu. Normalleşme sürecinde 1 Haziran’da iç hat uçuşları sınırlı sayıda destinasyonla yeniden başlamıştı.

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Karaismailoğlu şunları söyledi: “Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirlerin normalleşme süreci kapsamında esnetilmesiyle birlikte bugün itibarıyla Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere üç ülkeye, 15 Haziran”da ise dokuz ülkede 15 noktaya uluslararası seferler başlıyor.”

THY, SunExpress ve AnadoluJet sınırlı sayıda destinasyonla dış hat uçuşlarına başlarken, Pegasus dış uçuşlara 13 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

Yurt dışı uçuşların kontrollü olarak başlatıldığını ve risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonların yapılacağını belirten Karaismailoğlu, salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alındığını ifade etti. Havalimanlarının Covid-19 salgınına yönelik olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını anımsatan Karaismailoğlu, 53 havalimanının salgına karşı önlemlerle donatıldığını ve güvenli şekilde hizmet vereceğini söyledi.

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Karaismailoğlu, tüm yolcuların havalimanlarında ve uçaklarda maske takma zorunluluğu olduğunu, geliş uçuşlarında da yolcu bilgi formu doldurmaları gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Tüm gelen yolcularımız muayene edilecek ve semptom gösterenler test edilecek. Bu prosedür uçuş öncesinde ve esnasında havayolu tarafindan yolculara duyurulacak. Testi pozitif çıkan yolcular ülkeye kabul edilmeyecek ve deporte edilecek.”

Karaismailoğlu, salgınla mücadelede önemli eşiğin geride kalması nedeniyle uluslararası uçuş yapılan ülke sayısının hızla artacağına inandığını, özel şirketlerin uçuş planlamasının da devam ettiğini söyledi.