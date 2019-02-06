Ulaştırma Bakanı Turhan: Kanal İstanbul’un proje işleri tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul’un etüt proje işlerini tamamladıklarını belirtti.
İHA’nın haberine göre, ÇED rapor onayını beklediklerini ifade eden Turhan, ÇED onayının ardından ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi.
Yaramazlara biraz batar!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul’un etüt proje işlerini tamamladıklarını belirtti.
İHA’nın haberine göre, ÇED rapor onayını beklediklerini ifade eden Turhan, ÇED onayının ardından ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi.
HDP Ağrı, Balıkesir, Bingöl, Denizli, Konya, Muğla, Siirt ve Yalova için yerel seçim adaylarını açıkladı. Parti Adıyaman ve Gaziantep’te aday göstermeyecek.
Saadet Partisi’nin sinema salonlarında gösterilen ‘Sülün Osman’ temalı reklamının baskı sonucu yayından kaldırıldığı öne sürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıdada belediyelerin hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacağını açıkladı.
Almanya’da Türk bayraklarıyla donatılmış bir düğün konvoyu cumartesi günü otobanı kitledi. Alman polisi, görgü tanıklarının da yardımıyla zanlıları arıyor.
Uluslararası Af Örgütü’nün çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma, çalışanların sık sık zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kaldığını ve yöneticiler tarafından küçük düşürüldüğünü ortaya koydu.