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Yaramazlara biraz batar!

Ulaştırma Bakanı Turhan: Kanal İstanbul’un proje işleri tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul’un etüt proje işlerini tamamladıklarını belirtti.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre, ÇED rapor onayını beklediklerini ifade eden Turhan, ÇED onayının ardından ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi.

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