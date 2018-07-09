Ulaştırma bakanı savunmada: En son nisanda hat kontrolü yapıldı

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’da tren kazasının meydana geldiği hatta, en son dört ay önce kontrol yapıldığını söyledi.

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucusu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 124’ü halen tedavide olmak üzere 338 kişi de yaralanmıştı.

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Kazanın ardından tren hattındaki bakımın yetersizliği gündeme gelmişti.

‘Son kontrol nisanda’

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Çorlu kaymakamlığının kriz masasını ziyaretinde ‘eksikliklerin olması halinde ortaya çıkacağını’ belirterek bu tip projelerde teknik ve geometrik kontrollerin olduğunu dile getirdi.

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“En son, yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış” diyen bakan, yol boyunca tren teşkil elemanları ve şeflerinin kontrollerini yapıp ilgili mercilere bilgi verdiğini dile getirdi.

‘Menfezle ray arasındaki malzeme gitti’

Arslan, şu bilgileri verdi: “8 Temmuz’da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş. Tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş. Makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer beş vagon menfezi geçmekle yan yatmışladır.”