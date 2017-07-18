Ulaştırma bakanı ‘teşhis’i koydu: Bu bir afet

İstanbul’da saatlerdir süren ve birçok yurttaşın olumsuz etkilendiği yağmurla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, durumu ‘afet’ diye niteledi.

Kentte gece vakti başlayıp sabah şiddetini epey artıran yağmur yüzünden her türlü ulaşımda aksama yaşandı, sokakları sel bastı, pek çok yurttaş ve araç yolda mahsur kaldı.

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‘Kent felaketi’nin boyutu yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken açıklama yapan bakan Arslan, “Bu bir afettir, ulaşılamayan nokta yok. Hasar tespit edilince zarar karşılanacak” diye konuştu.