Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ulaştırma bakanı ‘teşhis’i koydu: Bu bir afet

Share155
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 155

 

İstanbul’da saatlerdir süren ve birçok yurttaşın olumsuz etkilendiği yağmurla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, durumu ‘afet’ diye niteledi.

Fotoğraf: DHA

Kentte gece vakti başlayıp sabah şiddetini epey artıran yağmur yüzünden her türlü ulaşımda aksama yaşandı, sokakları sel bastı, pek çok yurttaş ve araç yolda mahsur kaldı.

Reklam

‘Kent felaketi’nin boyutu yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken açıklama yapan bakan Arslan, “Bu bir afettir, ulaşılamayan nokta yok. Hasar tespit edilince zarar karşılanacak” diye konuştu.

Fotoğraflarla İstanbul’un yağmurla imtihanı

İstanbul’dan yağmur manzaraları: Metro, tramvay, metrobüs, otoyol sular altında


Share155
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 155

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...