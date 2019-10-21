Ulaştırma bakanı, İmamoğlu’nu ‘görevden alınan başkanları ziyaret’le eleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek, “Belediyenin firmaları, istenilen şartları yerine getirememiştir” dedi. Turhan, İmamoğlu’nun ‘hukuku çiğnediğini’ öne sürerek, “İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etmekle, ne kadar hukuk ve hukuk düzeni yanlısı olduğunu ortaya koymuştur” ifadesini kullandı.

Bakan Turhan. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ulaştırma Bakanı Turhan, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Belediyenin söz konusu firmaları, istenilen şartları gerek tek tek, gerekse ortak girişim olarak yerine getirememiştir. Ayrıca açık açık şartnamede, ‘müştereken ve müteselsilen’ ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir. İhale Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bırakmıştır.”

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Söz konusu Haydarpaşa ve Sirkeci’deki alanların ‘sit kapsamında olduğunu ve imar kısıtlılığı bulunduğunu’ belirten Turhan, Marmaray’ın hizmete girmesinden sonra ihtiyaç dışı kaldığını vurgulayarak TCDD’ye gelir sağlanması amacıyla, bu alanlar için ihaleye çıkıldığını kaydetti. Turhan, şöyle devam etti: “İhale baştan sona, TCDD’nin kiralama yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır. Buna karşın, Sayın Belediye Başkanı, ihale yapılmadan önce, ‘Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım’ diyerek ihalenin rekabet ilkesini sekteye uğratmıştır. Şöyle ki; ihaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette belediye ve ona bağlı kurumlardan. Bu açıdan Büyükşehir Belediyesi’nin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir. Şimdi soruyorum size, İBB’nin iştirakleri olan firmaların ihaleye girmesi ne kadar etik olmuştur?”

Turhan, belediye şirketlerinin ihaleden elenme sebebinin, sosyal medyada yayınlanan videoda bahsedilen hususlarla alakalı olmadığını vurgulayarak, şöyle dedi: “Zaten ihale şartları, önceden kamuoyuna açıkça sunulmuştur. İhalede öncesinde, firmaların tek tek veya ortak girişim olarak girmesi halinde sağlaması gereken şartlar da aleni bir şekilde ilan edilmiştir. Belediye’nin söz konusu firmaları, istenilen şartları gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirememiştir. Kaldı ki, ihaleye Belediye’nin ortak girişimi daha düşük teklif vermiştir. Şimdi buradan herkese soruyorum; ihale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin mi kazanması mı?”

İmamoğlu’na ‘zorbalık’ eleştirisi

Turhan, İmamoğlu’nu şu sözlerle eleştirmeye devam etti: “Belediye ortak girişiminin teklifinin üç katı teklif veren şirketin, ihaleyi kazanmasından daha doğal ne olabilir? Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır? ‘Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız’ demek zorbalık değil midir? TCDD, 350 bin TL kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin TL teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu? TCDD, tersi davranış gösterseydi, kamu zararı yaşanmış olmayacak mıydı? İhale makamına sallanan parmaklar, ihaleye fesat karıştırmak değilse nedir? İBB’nin elinde, bu alanların binlerce katı büyüklüğünde yerler var iken, ihaleye konu alanlarda toplum yararına, modern bir kültür- sanat alanı kurulacak olması, Sayın İmamoğlu’nu neden rahatsız etmektedir? Sayın Belediye Başkanı’nın ülkemizin saygın kuruluşlarından TCDD’nin itibarını zedelemeye kalkmasındaki maksadı nedir?”

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Turhan, İmamoğlu’nu ‘gerçekleri saptırarak toplumu galeyana getirmeye çalışmakla’ suçlayarak, İBB’nin ihale konusu alanların kendilerine tahsis edilmesi isteğinin, önceki dönem yönetimi tarafından da geldiğini, ancak o zaman da TCDD’nin bu talebi uygun görmediğini aktardı.

‘Görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etmekle ne kadar hukuk yanlısı olduğunu gösterdi’

Ulaştırma bakanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyerek, şöyle dedi: “Belediye başkanı olmak, hiç kimseye hukuku çiğneme hürriyeti vermez. Belediyeler veya belediye başkanları da hukukun üzerinde değildir. Gerçi Sayın İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etmekle, ne kadar hukuk ve hukuk düzeni yanlısı olduğunu ortaya koymuştur. Hukuk ölçülerinin dışına çıkmak, bir belediye başkanı için aynı zamanda oyunu aldığı vatandaşları aldatmak anlamı da taşımaktadır. Buna kimsenin hakkı yoktur, olamaz da. Aziz İstanbul halkı! Sayın Belediye Başkanı, bir yandan da gündem saptırarak İstanbul’a ve İstanbullulara verdiği sözleri unutturmanın peşinde. Metro ve ulaşım gibi konularda verdiği sözler vardı. Hani, o sözler nerede? Bu kapsamda, yeni projelere başlamak bir yana, önceki belediye yönetimi döneminde yürütülen çalışmaların durdurulmuş olması hususunda da siz kıymetli İstanbul halkının bilgi sahibi olmaya hakkı vardır diye düşünüyorum. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, kendi sorumluluklarını yerine getirememenin acziyeti içerisindeki tavır ve ruh hali ile hareket eden bir şahsın, usulüne uygun bir ihale bahanesiyle, sosyal medyada yalan-yanlış ifadeler içeren videolar paylaşıp, halkımızı galeyana getirmek istemesinin amacını ve hedefini sizin engin basiretinize ve ferasetinize bırakıyorum.”