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Yaramazlara biraz batar!

Ulaştırma bakanı ‘havadan baktı’: Kanal İstanbul dünyadaki mağdurların projesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, seçim öncesi gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesi için “Bu proje sadece bir kişinin projesi değil, bu proje 81 milyonun projesi, dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi” dedi.

Fotoğraflar: DHA

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce proje için “Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabii ki durduracağım Kanal İstanbul’u. Ne işimiz olur?” demiş, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da göreve gelmesi halinde projeyi devam ettirmeyeceğini söylemişti.

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Bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şehircilik anlayışı budur, öyle herkesin anlayacağı iş değil bu iş. Öyle kuru kuruya da konuşmakla bu işler olmuyor, icraat, icraat” demiş, muhalefetin tek derdinin Erdoğan ve AKP olduğunu savunan Başbakan Binali Yıldırım ise, “Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye’de yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları, hastaneleri balyozla yok edecekler” ifadelerini kullanmıştı.

AA’nın haberine göre Kars’ta konuşan bakan Arslan, şöyle dedi: “Kusura bakmasınlar Kanal İstanbul elbetteki Recep Tayyip Erdoğan’ın projesidir ama unutmasınlar ki Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 81 milyona mal olmuş bir projedir. O yüzden bu proje sadece bir kişinin projesi değil, bu proje 81 milyonun projesi, dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi. Siz sadece laf söylemekle kalacaksınız. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da 12 seçimde olduğu gibi ensenizi kaşıyarak arkanıza bakmadan söylediklerinizden utanmakla kalacaksınız.” 

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