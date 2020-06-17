Ulaştırma bakanı: Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hatlarda 69 bin 489; toplam 1 milyon 10 bin 137 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Konuyla ilgili yazı açıklamasında Karaismailoğlu, “Havalimanlarına 1-15 Haziran’da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu” ifadelerini kullandı.

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Karaismailoğlu, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin sonucu olarak hava yolu trafiğinde yüksek oranda düşüş yaşandığını vurgulayarak, 1 Haziran’da ilk iç hat uçuşunun İstanbul Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na yapıldığını anımsattı. Dış hat uçuşlarını ise 11 Haziran itibarıyla kademeli olarak yeniden başlattıklarını kaydetti.

Açıklamadan diğer satır başları şöyle:

* İstanbul Havalimanı’nda haziranın ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1739, dış hatlarda 1159 olmak üzere toplamda 2 bin 898. Taşınan yolcu sayısı iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622.

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*Antalya Havalimanı’nda aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 444, dış hatlarda 82; toplamda 526. Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847. Toplam 37 bin 825.