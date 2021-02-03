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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’a reklam yasağı başladı, bant daraltma yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter’a reklam yasağının başladığını, peşinden bant daraltılması geleceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasasının gereklerine uymayan şirketler para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi yaptırımlarla karşı karşıya.

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Bant daraltmayı beş şeritlik bir otoyolu, tek şeride düşürmek olarak tanımlamak mümkün. Bu uygulama, kullanmak istediğiniz sosyal ağa bağlanamama ya da yavaş bağlanmaya neden oluyor. Bu yaptırım VPN hizmetiyle aşılabiliyor.

Gazetecilerle buluşmasında ‘pandemide siber saldırıların arttığını’ öne süren Karaismailoğlu, ‘sosyal medya düzenlemesinin de bununla ilgili bir uygulama ve istihbarat açısından da önemli bir konu olduğunu’ aktardı.

Bakan, Twitter’la ilgili ise şunları kaydetti: “Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter’ın kendi bileceği bir iş. Onlar kim oluyor ki içişleri bakanımızın tweetini engelleyecek.”

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Türkiye’ye temsilci atamayı ve veri aktarımını uygun görmeyen Twitter, geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “LGBT sapkını” ifadesine yer verdiği paylaşımına nefret söylemi içerdiği için ‘kuralların ihlal edildiği’ notunu eklemişti.

‘Uzay vatanda varlığımızı her zaman hissettireceğiz’

Karaismailoğlu, uydu konularında Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, Türksat 5B uydusunu da SpaceX firmasının fırlatacağını söyledi. 

Bakan, şunları ifade etti: “Uzay vatanda varlığımızı her zaman hissettireceğiz. 2022 yılında kendi uydusuyla uzayda yer alan bir Türkiye olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Uzay Ajansı’nı aktif hale getirmek için uğraşıyor. Güzel çalışmalar var, önümüzdeki günlerde onlar da çalışmalarını anlatacak.”

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