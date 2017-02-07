Ulaştırma Bakanı Arslan açıkladı: 2018 sonunda adil kullanım kotası kalkacak

Adil kullanım kotasının önümüzdeki yıl kaldırılacağı açıklandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Mayıs ayından itibaren kademeli bir geçiş olacak ve 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak. Özellikle gece kullanılan internette kotadan düşülmeyecek bunu da tekrar vurgulayalım” dedi.

İHA’nın haberine göre interneti ‘son 100 yılın en önemli olaylarından biri’ olarak tanımlayan Arslan, “Hayatımızın her alanında kullandığımız adeta davranış kalıplarımızı, alışkanlıklarımızı değiştiren, nerede olursa olsun her insanı dünya vatandaşı paydasında yeni bir yaşam tarzı edinmeye, dünyayla eş zamanlı, dünyayla birlikte yeni bir tarz oluşturmaya da iten bir sektör. Bir bakıma internet küresel sistemin kültürel merkezi haline geldi” diye konuştu.

‘Örflerimiz değerini yitiriyor’

İnternet ortamında örf ve adetlerin değerini yitirdiğini de savunan Arslan, “İnternette yerleşik değerlerimiz adeta yeniden üretiliyor. İnsanı değerler de bu mekanda farklılık arz ediyor. Bu nedenle internetteki içerik ve gençlerin sörf yaparken nerede ne yaptıkları bence büyük önem arz ediyor” dedi.