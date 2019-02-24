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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’yla çelik ticaretine uyarı: Türkiye bunu kaldıramaz

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, etki değerlendirmesi yapılmadan Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamasının çelik sektörü açısından ciddi riskler getireceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle yapılan çelik ticaretine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yayan, özellikle Rusya ve Ukrayna’ya gerçekleştirilen çelik ihracatının, bu ülkelerden yapılan ithalatla kıyaslandığında çok düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

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‘Türkiye’nin bunu kaldıracak durumu yok’

Bir etki değerlendirmesi yapılmadan Ukrayna ile STA imzalanmasının ciddi riskler taşıdığına dikkati çeken Yayan, şunları söyledi: “Ukrayna, anlaşmanın getirdiği avantajlardan faydalanarak tüm üretimini Türkiye’ye yönlendirme imkanına kavuşabilir. Bu durum, esasen Ukrayna lehine olan ticari ilişkilerin daha da dengesizleşmesine yol açacaktır. Türkiye’nin bunu kaldıracak durumu yok.

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