Ukraynalı model Kyryliuk’u darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest

İzmir’in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk’u darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Instagram

Kyryliuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Çeşme’de bir kulübün güvenlik görevlileri tarafından arkadaşlarıyla birlikte darp edildiklerini söylemişti. Olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Olayın yaşandığı kulübün yetkilileri “Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur” demiş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaşananlara “Cuma gecesi Çeşme’de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz” diyerek tepki göstermişti.

Kyryliuk açıklamasında şunları söylemişti: “Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi; bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kızın (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız.”