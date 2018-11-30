Ukrayna’dan Rus erkeklere ülkeye giriş yasağı: ‘Milis güç oluşturuyorlar’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko sıkıyönetim kapsamında 16 ile 60 yaş arasındaki Rus erkeklerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Rusya donanmasındaki gemiler, Kerç Boğazı’ndan geçen üç Ukrayna savaş gemisine 25 Kasım’da sınır ihlali gerekçesiyle ateş açmış, 24 denizciyle birlikte üç savaş gemisi de alıkonmuştu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Poroşenko Twitter sayfasından yaptığı açıklamada yasağın Ukrayna içinde Rus milis güçleri oluşturulmasını engellemek için konduğunu söyledi.

Kırım’daki son gelişmeler bölgede, Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesinden bu yana yaşanan en tehlikeli gerginlik olarak görülüyor.

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Rusya yanlısı ayrılıkçılar, o dönem Ukrayna’nın doğusundaki bölgelerde milis güçleri oluşturmuşlardı. Ukrayna yönetimi milislerin Rusya’dan geçen güçlerce desteklendiğini vurguluyor, Rusya ise bu iddiaları reddediyor.

Rus erkekler Ukrayna’ya sadece cenaze sebebiyle yapılan seyahatler gibi ‘insani hallerde’ girebilecek.

Habere göre yasak, tam da Noel ve yılbaşı dönemi yaklaşırken sınırdan geçişler üzerinde çok büyük etki yapabilir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, giriş yasağı koyma kararına tepki göstererek, “Bu kararlar ülke yönetiminin vahşi hareketleri sonucudur” dedi.