Ukrayna’dan getirilen ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı: Ne yaptıysak söyledik

Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen ‘FETÖ’ şüphelisi Salih Zeki Yiğit tutuklandı.

Mersin’in ‘il imamı’ olmak ve ‘himmet’ ‘parasını okulların finansmanı için yurt dışına transfer etmekle suçlanan Yiğit, 12 Temmuz’da Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

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Yiğit, Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Yiğit, adliyeye girerken gazetecilerin “Ukrayna’dan neden dönmediniz?” sorusunu “İşkence var dediler” diyerek yanıtladı.

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Hakkındaki ‘imam’ iddialarını reddeden şüpheli, polisteki ifadesine dair “Sağ olsunlar güzel davrandılar, ne yaptıysak söyledik. Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik” dedi.

Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.