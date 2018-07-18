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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’dan getirilen ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı: Ne yaptıysak söyledik

 

Ukrayna’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen ‘FETÖ’ şüphelisi Salih Zeki Yiğit tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Mersin’in ‘il imamı’ olmak ve ‘himmet’ ‘parasını okulların finansmanı için yurt dışına transfer etmekle suçlanan Yiğit, 12 Temmuz’da Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

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Yiğit, Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Yiğit, adliyeye girerken gazetecilerin “Ukrayna’dan neden dönmediniz?” sorusunu “İşkence var dediler” diyerek yanıtladı.

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Hakkındaki ‘imam’ iddialarını reddeden şüpheli, polisteki ifadesine dair “Sağ olsunlar güzel davrandılar, ne yaptıysak söyledik. Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik” dedi.

Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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