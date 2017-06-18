Ukrayna’da ‘onur yürüyüşü’: Bir yanda gökkuşağı, diğer yanda saldırı

Ukrayna’da yapılan ‘onur yürüyüşü’ne binlerce kişi gökkuşağı bayraklarıyla katılırken, korteje saldırmaya çalışan altı kişi gözaltına alındı.

Kiev’de toplanan LGBTİ topluluğu, ellerindeki gökkuşağı bayraklarıyla yürürken, yüzlerce polis de güvenlik önlemi aldı.

Ukrayna’da 2014’teki isyanın ardından Batı yanlısı hükümetin idaresinde eşcinsel hakları iyileşme gösterdi. Öyle ki takip eden yıl LGBTİ’lere işyerinde ayrımcılığı yasaklayan bir yasa da çıkarıldı.

Tüm bunlar, Rusya yörüngesinden hızla ayrılan ülkenin Avrupa Birliği’yle geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde gerçekleşiyor.

Kiev’deki gösteriyle eş zamanlı 200 kişi de LGBTİ karşıtı bir karşı gösteri yaptı. Bu arada Kiev’deki gruba emniyet şeridini aşarak saldırmaya çalışan altı kişi de gözaltına alındı.

Igor adındaki 33 yaşındaki bir gösterici, LGBTİ’lerin gösterisine karşı “Ülkemiz savaştayken ve kardeşlerimiz cephedeyken buna izin veremeyiz. İncil ve tarihimiz onlara karşı” diyerek kendini savundu.