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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’da on binler Zelenski’yi protesto etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin, Doğu Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki yerlere özel statü verilmesine ilişkin kararı, milliyetçi çevrelerin tepkisine neden oldu.

Fotoğraf: DHA

Bugün başkent Kiev’de ve milliyetçi eğilimlerin güçlü olduğu Batı Ukrayna şehirlerinde düzenlenen protesto gösterilerine, on binlerce kişi katıldı.

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Bağımsızlık Meydanı’nda düzenlenen ve farklı siyasi partilerin, derneklerin ve milliyetçi eğilimli vatandaşların katıldıkları gösteride katılımcılar, Zelenski’nin Doğu Ukrayna’da ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere özel statü verilmesini öngören Steinmeier Planı’nı onaylama ve Doğu Ukrayna’nın bazı bölgelerinden asker çekme kararını protesto etti.

Gösteride yapılan konuşmalarda, ortaya atılan planın aslında Rusya’nın planı olduğu ifade edilerek, Zelenski’ye seçimlerde oy veren milyonlarca kişinin, ona ülke topraklarını terk etme yetkisi vermediğini dile getirdiler.

Gösterinin organizatörleri, ortaklaşa kabul ettikleri metinde, Ukrayna’nın Rus işgali altında bulunan Kırım ve Donbas bölgelerinin, Ukrayna’ya eşzamanlı olarak ve Kremlin yönetiminin hiçbir ön şartı olmaksızın iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Söz konusu metinde, devletin kırmızı çizgilerinin olmamasının, ulusal çıkarlara ihanet edilmesi anlamına geleceği ve Ukraynalıların buna asla müsaade etmeyecekleri dile getirildi.

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