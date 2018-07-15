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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’da MİT operasyonu: ‘FETÖ’den aranan bir kişi Türkiye’ye getirildi

 

MİT, ‘FETÖ’nün sosyal medya uzmanı’ denen Yusuf İnan’ı Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi.

AA’nın haberine göre İnan, bugün öğleden sonra Türkiye’ye getirildi.

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İnan’ın darbe girişiminden sonra Türkiye’den çıkış yaptığı tespit edildi. İnan’ın İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ‘FETÖ üyeliği’nden arandığı belirlendi.

AA’nın haberinde İnan için “Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten İnan’ın, Pensilvanya’nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi” dendi.

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MİT daha önce Azerbaycan, Kosova ve Gabon’dan da ‘FETÖ’den aranan kişileri Türkiye’ye getirmişti.

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