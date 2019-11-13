Ukrayna’da milletvekilinden Joker maskeli protesto

Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu’nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya çizgi kahraman Batman’in düşmanı Joker’in maskesini giyerek gitti.
Kiva, milletvekili Sergei Rudik’in yemini sırasında parlamentoya Joker maskesi takarak girdi. Daha sonra Rudik’in yemin ettiği kürsüye yaklaşarak maskeyi kürsünün üzerine koydu.
Yemin eden milletvekili bunun üzerine “Kauçuk maskelerden korkmuyoruz” dedi.
Çizgi roman serisinden beyaz perdeyede taşınan Joker karakteri, Britanyalı yönetmen Christopher Nolan’ın 2008 yılında yönettiği ‘Kara Şövalye’ filminde aynı yıl hayatını kaybeden Heath Ledger tarafından canlandırılmıştı.
Bu sene de ABD’li yönetmen Todd Phillips’in yönettiği ‘Joker’ filminde karaktere Joaquin Phoenix hayat verdi.