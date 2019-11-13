Ukrayna’da milletvekilinden Joker maskeli protesto

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının, 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına devrini bir kez daha eleştirerek, 20 milyar dolarlık fabrikanın ‘beş kuruş alınmadan, 0 bedelle peşkeş çekildiğini’ söyledi.