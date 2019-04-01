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Ukrayna’da komedyen Zelenskiy devlet başkanlığı seçiminde ilk turun galibi oldu

Devlet başkanlığı için seçime giden Ukrayna’da anketlerin favorisi olan komedyen Volodymyr Zelenskiy, kesin olmayan sonuçlara göre ilk turun birincisi oldu.

Fotoğraf: Reuters

Siyasi deneyimi olmayan, kamuoyunun TV şovuyla tanıdığı, kampanya sürecini ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yürüten Zelenskiy oyların yüzde 30’unu aldı. İkinci olarak seçimi tamamlayan devlet başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 16’da kaldı.

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Eski başbakan Yulia Timoşenko’nun yüzde 13 oy alarak üçüncü olduğu ilk turun galibi Zelenskiy, “Çok mutluyum” diyerek duygularını ifade etti. Poroşenko ise ikinci olmasın, “Ders çıkarmam gerek” diyerek yorumladı.

Seçimin ikinci turu 21 Nisan’da düzenlenecek. İkinci turda Zelenskiy ve Petro Poroşenko yarışacak.

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İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

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Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

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Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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