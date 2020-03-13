Ukrayna’da ‘corona’dan ilk ölüm

Ukrayna’da, 71 yaşındaki bir kadın hasta yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı Basın Servisi, Jitomir iline bağlı Radomiş kasabasında tedavi görev 71 yaşındaki kadın hastanın ‘corona‘ nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Hayatını kaybeden kişinin, 1 Mart tarihinde Polonya’dan Ukrayna’nın Lviv, ardından da Jitomir kentine gittiği ve 12 Mart tarihinde corona virüsü teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.
Hastalığının ilk belirlileri 3 Mart’ta ortaya çıkan yaşlı kadının, erken evrede sağlık kuruluşuna başvurmamasının, durumunun ağırlaşmasında etkisi olduğu kaydedildi.