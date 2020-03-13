Ukrayna’da ‘corona’dan ilk ölüm

Sağlık Bakanlığı, ‘corona’ vakalarında teşhis sürecini ve hangi tedavinin uygulanacağının ayrıntılı olarak anlatıldığı Covid-19 algoritmasını yayınladı. ‘Corona’ vakalarında AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların kombinasyonu ile sıtma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kullanılacak.