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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’da ‘corona’dan ilk ölüm

Ukrayna’da, 71 yaşındaki bir kadın hasta yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Basın Servisi, Jitomir iline bağlı Radomiş kasabasında tedavi görev 71 yaşındaki kadın hastanın ‘corona‘ nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Hayatını kaybeden kişinin, 1 Mart tarihinde Polonya’dan Ukrayna’nın Lviv, ardından da Jitomir kentine gittiği ve 12 Mart tarihinde corona virüsü teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastalığının ilk belirlileri 3 Mart’ta ortaya çıkan yaşlı kadının, erken evrede sağlık kuruluşuna başvurmamasının, durumunun ağırlaşmasında etkisi olduğu kaydedildi.

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