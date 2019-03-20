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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna Türkiye’den ithal ettiği domatesleri yine almadı: Bu sefer 17 ton

Ukrayna, Türkiye’den getirilen 17,2 ton domatesi üzerlerinde Güney Afrika güvesine rastlandığı gerekçesiyle gümrükten geri çevirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi’nden yapılan açıklamada, domateslere el konulduğu, ürünlerin Türkiye’ye geri gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

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Ayrıca ürünlerin Ukrayna’nın hijyen standartlarına uymadığı gerekçesiyle Türkiye’ye uyarı yazısı yollandığı kaydedildi.

Ukrayna, bu ayın başında da Türkiye’den getirilen 11,8 ton domatesi aynı gerekçeyle ülkeye almamıştı. 

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