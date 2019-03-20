Ukrayna Türkiye’den ithal ettiği domatesleri yine almadı: Bu sefer 17 ton

Ukrayna, Türkiye’den getirilen 17,2 ton domatesi üzerlerinde Güney Afrika güvesine rastlandığı gerekçesiyle gümrükten geri çevirdi.
Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi’nden yapılan açıklamada, domateslere el konulduğu, ürünlerin Türkiye’ye geri gönderilmesinin planlandığı belirtildi.
Ayrıca ürünlerin Ukrayna’nın hijyen standartlarına uymadığı gerekçesiyle Türkiye’ye uyarı yazısı yollandığı kaydedildi.
Ukrayna, bu ayın başında da Türkiye’den getirilen 11,8 ton domatesi aynı gerekçeyle ülkeye almamıştı.