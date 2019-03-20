Ukrayna Türkiye’den ithal ettiği domatesleri yine almadı: Bu sefer 17 ton

Danimarka’da, beş aylık kızıyla parlamentodaki bir oturuma katılan milletvekili Mette Abildgaard’ın bu davranışı kabul görmedi. Meclis Başkanı Pia Kjaersgaard, bebeğin oturumun yapıldığı salonda işi olmadığını söyleyerek onu dışarı çıkarmasını istedi.