Ukrayna-Rusya gerilimi: NATO’dan destek açıklaması; karşılıklı salvolar

Rusya ile batı komşusu Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda başlayan gerginlik devam ediyor.
Rusya donanmasındaki gemiler, Ukrayna’nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere Kerç Boğazı’ndan geçen üç Ukrayna savaş gemisine 25 Kasım’da sınır ihlali gerekçesiyle ateş açmıştı.
Olayda altı Ukrayna askerinin yaralandığı belirtilirken Rusya, Ukrayna’nın savaş gemilerine de el koymuştu.
‘Denizcileri bırakın, gemileri verin’
Kiev’deki Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı’nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’yı uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı.
Poroşenko, denizcilerin serbest bırakılmasını isterken savaş gemilerinin Ukrayna’ya teslim edilmesini istedi.
Ukrayna lideri, gemilere verilen hasarın da karşılanmasını istedi.
Ruslardan nota
Rusya Dışişleri Bakanlığı, olayın Rus karasularında meydana geldiğini, Ukrayna’nın da Karadeniz’de barışçıl kuralları ihlal ettiğini öne sürdü.
Rus dışişleri, Ukrayna’nın Moskova’daki Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinsko’yu bakanlığa çağırarak Ukrayna’ya nota verdi.
Bakanlık ayrıca olayı ‘provokasyon’ diye niteleyerek Ukrayna’nın iç siyasetindeki sorunlardan dikkatleri uzaklaştırmak istediğini savundu.
NATO Ukrayna’ya destek çıktı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın gemilerinin iade edilmesini istedi. Denizcilerin de serbest bırakılmasını isteyen Stoltenberg, NATO’nun tüm üyelerinin Ukrayna’ya destek verdiğini aktardı.
Stoltenberg, “Ukrayna gemilerine ve denizcilere karşı askeri güç kullanılmasının hiçbir gerekçesi yok. Rusya’yı derhal Ukraynalı denizcileri ve alıkoyduğu gemileri serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi.
Gerilimin sebebi ne?
Karadeniz’le Azak Denizi’ni birleştiren Kerç Boğazı üç yıl önce Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından Kırım’la beraber tamamen Rusya’nın kontrolüne geçmişti.
Yapılan protokol uyarınca Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndan geçecek gemilerini önceden Ruslara bildirmesi gerekiyor. Son gerginlikte Ukrayna gemilerin geçeceğini önceden bildirdiğini söylerken Rusya aksi iddiada.