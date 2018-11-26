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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna ordusu teyakkuzda: Ankara’dan sağduyu çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın ardından sağduyu tavsiye ederken, Rusya’ya Kerç Boğazı’nı açık tutması çağrısında bulundu.

Rusya Sivastapol’daki filosunu teyakkuz halinde tutuyor. Fotoğraf: Reuters

Rus savaş gemilerinin Azak Denizi ile Karadeniz’i bağlayan Kerç Boğazı’na doğru ilerleyen Ukrayna gemilerine ateş açması sonucu altı asker yaralanmıştı. Ukrayna, gemilerinin Kerç Boğazı’ndan geçeceğinin iki ülke arasındaki protokol uyarınca bildirilmesine rağmen ateş açıldığını savunuyor. Rusya ise aksini iddia ediyor.

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Ukrayna silahlı kuvvetleri tam teyukkuzda

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun başkanlığında yapılan olağanüstü toplantıda, parlamentoya sıkıyönetim ilanı çağrısında bulunuldu.

Poroşenko sıkıyönetim ilanının savaş ilanı anlamına gelmeyeceğini, bunun sadece Ukrayna topraklarının savunulmasına yönelik önlemler içereceğini dile getirdi. Karar çerçevesinde Ukrayna ordusunun tam teyakkuza geçirildiği belirtildi.

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Ankara’dan sağduyu çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla yapılan açıklamada da şöyle dendi: “Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz.”

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