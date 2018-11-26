Ukrayna ordusu teyakkuzda: Ankara’dan Rusya’ya ‘Kerte’yi açık tutun’ çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın ardından sağduyu tavsiye ederken, Rusya’ya Kerte Boğazı’nı açık tutması çağrısında bulundu.

Rus savaş gemilerinin Azak Denizi ile Karadeniz’i bağlayan Kerte Boğazı’na doğru ilerleyen Ukrayna gemilerine ateş açması sonucu altı asker yaralanmıştı. Ukrayna, gemilerinin Kerte Boğazı’ndan geçeceğinin iki ülke arasındaki protokol uyarınca bildirilmesine rağmen ateş açıldığını söylüyor. Rusya ise aksini iddia ediyor.

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Ukrayna silahlı kuvvetleri tam teyukkuzda

Olayın ardından Ukrayna’da Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun başkanlığında yapılan olağanüstü toplantıda, Ukrayna Parlamentosu’na sıkıyönetim ilanı çağrısında bulunuldu.

Poroşenko yaptığı açıklamada sıkıyönetim ilanının savaş ilanı anlamına gelmeyeceğini, bunun sadece Ukrayna topraklarının savunulmasına yönelik önlemleri içereceğini dile getirdi. Karar çerçevesinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin tam teyakkuza geçirildiği belirtildi.

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Ankara’dan sağduyu çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla yapılan açıklamada da şöyle dendi: “Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz.”