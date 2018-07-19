Ukrayna: MİT’in operasyonlarından haberimiz yok

SONAT KEREM

MİT’in iki ‘FETÖ üyesi’ni Türkiye’ye götürdüğü operasyonlardan Ukrayna makamlarının haberi yok.

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Bu ay içinde iki ‘FETÖ üyesi’nin Ukrayna’da operasyonla yakalanıp Türkiye’ye getirildiği bildirilmişti.

Ukrainski Novini ajansının haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna Başsavcılığı yetkilileri, MİT’in Ukrayna’da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklanan operasyonlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

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Ukrayna’da en çok takipçisi bulunan haber sitelerinden Strana.ua ise MİT’in Ukrayna’da yeni operasyonlara hazırlandığını öne sürerek Türkiye’ye götürülmesinin planlandığı öne sürülen bazı kişilerin isimlerini yayınladı.