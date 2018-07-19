Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna: MİT’in operasyonlarından haberimiz yok

 

 

SONAT KEREM

MİT’in iki ‘FETÖ üyesi’ni Türkiye’ye götürdüğü operasyonlardan Ukrayna makamlarının haberi yok.

Reklam

12 Temmuz’da Türkiye’ye getirilen ‘FETÖ’ şüphelisi Salih Zeki Yiğit dün tutuklanmıştı. Fotoğraf: DHA

Bu ay içinde iki ‘FETÖ üyesi’nin Ukrayna’da operasyonla yakalanıp Türkiye’ye getirildiği bildirilmişti.

Ukrainski Novini ajansının haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna Başsavcılığı yetkilileri, MİT’in Ukrayna’da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklanan operasyonlarla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Reklam

Ukrayna’da en çok takipçisi bulunan haber sitelerinden Strana.ua ise MİT’in Ukrayna’da yeni operasyonlara hazırlandığını öne sürerek Türkiye’ye götürülmesinin planlandığı öne sürülen bazı kişilerin isimlerini yayınladı.

Ukrayna’dan getirilen ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı: Ne yaptıysak söyledik

Ukrayna’da MİT operasyonu: ‘FETÖ’den aranan bir kişi Türkiye’ye getirildi

MİT’in ‘FETÖ operasyonu’: Azerbaycan ve Ukrayna’dan iki kişi Türkiye’ye getirildi

 

SON HABERLER

Adnan Oktar dahil 135 kişi tutuklandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan 183’ü bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık Adnan Oktar hakkında tutuklama talep etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...