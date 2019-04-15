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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna lideri, rakibi gelmeyince ‘tek başına’ açık oturum yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 31 Mart’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda birinci olan komedyen rakibi Volodymyr Zelenskiy açık oturuma gelmeyince podyumda yalnız kaldı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre TV’den naklen yayınlanması planlanan açık oturumda buluşarak tartışmayı kabul eden ikili tarih konusunda anlaşamamıştı.

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İlk turda yüzde 16 oy alarak ikinci olan ve 21 Nisan’daki ikinci tura katılma hakkı kazanan Poroşenko, kendi belirlediği tarih olan dün, başkent Kiev’deki Olimpiyat Stadyumu’nu dolduran binlerce kişinin önüne çıktı.

Yüzde 30 oyla ilk turun galibi olan, 19 Nisan tarihinde direten Zelenskiy ise gelmedi. Oturumda, siyasi deneyimi olmayan Zelenskiy’i bu yönde ‘sıkıştırmayı’ hedefleyen Poroşenko 45 dakika boyunca tek başına gazetecilerin sorularını yanıtladı ve rakibini eleştirdi.

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