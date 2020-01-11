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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti

Ukrayna, İran’ın ‘yanlışlıkla‘ vurduğunu açıkladığı Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili olarak, taraflarına bütün görsel verilerin ve soruşturma için gerekli diğer materyallerin verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İran, 8 Ocak’ta Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlediği sıralarda Tahran’dan havalandıktan kısa süre sonra düşen uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, İran’a giden Ukraynalı yetkililerin çektiği, uçağa ait yeni fotoğraflar yayımlandı.

İran’a giden Ukrayna heyetine, İran tarafının bütün fotoğraf, video ve Tahran’da hala devam eden sürecin değerlendirilmesi için gerekli olan diğer bütün malzemelerin verdiğinin belirtildiği açıklamada, Ukraynalı yetkililerin bu veriler sayesinde incelemenin objektif bir şekilde sürdüğü sonucuna ulaştıkları ifade edildi.

İncelemenin siyasi kısmının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı uzmanların, gerekli bütün hukuki süreçleri işletebilmek için bölgede çalışmaya devam ettikleri dile getirildi.

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Ukrayna istihbaratı: Biz haklı çıktık

Ukrayna iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı SBU’dan yapılan açıklamada da, İran’ın açıklamasının, SBU’nun daha önceden dile getirdiği iki ihtimalden birini ifade ettiği, dolayısıyla SBU’nun haklı çıktığı ifade edildi.

SBU’dan önceki gün yapılan açıklamada, başlıca iki ihtimalin bulunduğu, bunlardan birinin füze, diğerinin ise ‘terör‘ saldırısı olduğu ifade edilmişti.

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