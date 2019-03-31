Ukrayna devlet başkanlığı seçimi için sandık başında: Favori bir komedyen

Ukrayna, devlet başkanlığı seçiminin ilk turu için sandığa gitti. 39 aday yarışıyor. Ancak, Devlet Başkanı Petro Poroşenko, deneyimli siyasetçi Yuliya Timoşenko ve komedyen Volodymyr Zelenskiy ön plana çıkıyor.

Fotoğraf: Reuters

Kamuoyu araştırmaları, Zelenskiy’nin, kampanya sürecini AB yanlısı bir tutum sergileyerek tamamlayan eski başbakan Timoşenko ve Poroşenko’nun önünde tamamlayacağına işaret ediyor. Bu, 2014 yılında seçilen ‘çikolata kral’ Poroşenko’nun dönemi sona erebilir anlamına geliyor.

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Anketlerin favorisi olan 41 yaşındaki Zelenskiy, yolsuzlukla mücadele ettikten sonra devlet başkanı olan sıradan bir Ukraynalıyı canlandırdığı, TV’de şovuyla tanınıyor. Zelenskiy, az sayıda röportaj vererek ve miting düzenleyerek kampanya sürecini tamamladı. Daha çok sosyal medya üzerinden kampanyasını yürüten Zelenskiy, özellikler gençlere hitap ediyor.

Bugün adaylardan hiçbiri yüzde 50’yi geçemezse, 21 Nisan’da ikinci tur yapılacak. Ülkenin yeni devlet başkanı, Ukrayna güçleri ve doğudaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların arasındaki çatışma sürecini ‘miras’ alacak.