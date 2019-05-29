Ukrayna devlet başkanından memurlara tavsiye: Döner yiyin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlette yöneticilik yapanlara ‘döner yeme’ tavsiyesinde bulundu.

Sputnik’in haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından döner yerken çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

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Zelenskiy fotoğrafla birlikte yazdığı yorumda şunları söyledi: “Yoğun bir programınız olduğunda döner bir çözüm olabilir. Bunda gördüğünüz gibi korkunç, rahatsız edici ve utanç verici bir şey yok. Bu, ‘bronzlaşmamaya‘ ve insanlardan kopmamaya yardımcı oluyor. Bu, yönetimde olanlar için yararlı bir şey. Tavsiye ederim.”