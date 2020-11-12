Ukrayna devlet başkanı Covid-19’a yakalanmasının ardından hastaneye kaldırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, bu haftanın başında ‘corona’ya yakalanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Reuters’a, “Önce evine gitti, ancak daha sonra doğru bir şekilde izole edilmesi ve kimseye bulaştırmaması için Feofania’ya (hastane) gitmeye karar verdi” dedi.

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Sözcü, Zelenskiy’nin sağlığına atıfta bulunarak “Hastalar için daha iyi koşullar var. Ciddi bir şey yok” dedi.

Zelenskiy, pazartesi günü Covid-19 testinin pozitif çıktığını söylemişti. Maliye bakanı, savunma bakanı ve Zelenskiy’nin kıdemli bir danışmanı olmak üzere üç üst düzey yetkili de virüse yakalandı.

Zelenskiy’nin kabinesi dün ‘corona’nın yayılma hızını azaltmak için hafta sonları ülke genelinde tecrit uygulaması başlattı.

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Ukrayna’da eylül sonunda sert yükselen vaka sayısı ekim ve kasımda yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. Toplam vaka sayısı 500 bin 865’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 145 oldu.