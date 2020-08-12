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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna, Belarus’ta gözaltına alınan ve Rus paralı askeri olduğu iddia edilen 28 kişinin iadesi için başvurdu

Ukrayna savcılığı, Belarus’ta gözaltına alınan ve Rusya paralı askeri olduğu iddia edilen 28 kişinin Ukrayna’ya iadesi için resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Ukrayna bu kişilerin Ukrayna’nın doğusunda yaşanan çatışmalarda yer aldığından şüpheleniyor.

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Belarus, 200’den fazla savaşçının ülkeye girdiğine ve 9 Ağustos’taki genel seçimler öncesinde istikrarı bozucu eylem hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldığını, istihbarat sonucu 30’dan fazla Rus paralı askerini gözaltına aldığını açıklamıştı.

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