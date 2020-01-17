Ukrayna başbakanı ‘ses kayıtları’ nedeniyle istifa etti: Montaj yaptılar

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, ‘üst düzey yetkililerle görüşmesi esnasında alınan ses kaydının yayınlanması’ üzerine istifasını verdi.

Zelenskiy ve Gonçaruk Fotoğraflar: Reuters

‘Zelenskiy’nin ekonomiyi anlama yetisi ‘ilkel düzeyde’

Gonçaruk’un merkez bankası başkanı, maliye bakanı ve başka üst düzey isimlerle olduğu bir toplantıdan alındığı ileri sürülen ses kayıtları internette yayınlanmıştı.

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Kayıtlarda Gonçaruk olduğu ileri sürülen kişi, Zelenskiy’nin ekonomi konusundaki anlama yetisinin ‘ilkel düzeyde’ olduğunu söyleyerek hükümetin ekonomik politikasını ve devlet başkanını alaya alarak eleştirmişti.

Gonçaruk: Montaj yaptılar

Ses kayıtlarının montaj olduğunu iddia eden Gonçaruk, kendisi ve ekibi hakkında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e saygı duymuyormuş gibi bir izlenim yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Zelenskiy’i Ukrayna halkının eşi görülmemiş şekilde güven duyduğu biri olarak nitelendiren başbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Göreve devlet başkanının programını tamamlamak için geldim. Kendisi benim için bir açıklık ve dürüstlük örneği. Ancak saygı ve güvenimize dair herhangi bir şüphe oluşmaması için istifa mektubumu devlet başkanına sundum.”

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Zelenskiy’nin basın sözcüsü de istifa mektubunun alındığını belirterek, konunun inceleneceğini söyledi.

35 yaşındaki Gonçaruk göreve 29 Ağustos 2019’da gelmiş, Ukrayna’nın en genç başbakanı olmuştu.