Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna başbakan yardımcısı ‘corona’ya yakalandı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Ruslan Demçenko’nun corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.  

Fotoğraf: DHA

Reznikov ile Demçenko, dün Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya gelmişti.

Reklam

Zelenski tüm görüşmelerini iptal etti

Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın da ‘corona‘ya yakalandığı açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zelenski’nin, bunun üzerine tüm görüşmelerini iptal ettiği ve toplantılarını video konferans yoluyla yapma kararı aldığı belirtildi.

Ukraynalı liderin test sonucunun negatif olduğu kaydedilmişti.

Vaka sayısında yeni rekor

Öte yandan, Ukrayna’da vaka sayısındaki günlük artış son 24 saatte 753 yükselerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Reklam

Ülkede 13 Haziran itibariyle vaka sayısı 30 bin 506’ya, virüs kaynaklı can kayıpları ise 880’e yükseldi.

SON HABERLER

Yolları Türkiye’den geçen İranlılar

İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

Babacan: Katar’la alınan nefes geçici, kurda ikinci dalga gelebilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası (MB) ve TÜİK gibi kurumların talimatla iş yaptığını, Türkiye’den parasını çıkarana ‘vatan haini’ diyerek sonuç alınamayacağını belirterek, birkaç adım sonrasının sermaye kontrolü olabileceğini ifade etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...