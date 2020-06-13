Ukrayna başbakan yardımcısı ‘corona’ya yakalandı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Ruslan Demçenko’nun corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Fotoğraf: DHA

Reznikov ile Demçenko, dün Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya gelmişti.

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Zelenski tüm görüşmelerini iptal etti

Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın da ‘corona‘ya yakalandığı açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zelenski’nin, bunun üzerine tüm görüşmelerini iptal ettiği ve toplantılarını video konferans yoluyla yapma kararı aldığı belirtildi.

Ukraynalı liderin test sonucunun negatif olduğu kaydedilmişti.

Vaka sayısında yeni rekor

Öte yandan, Ukrayna’da vaka sayısındaki günlük artış son 24 saatte 753 yükselerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

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Ülkede 13 Haziran itibariyle vaka sayısı 30 bin 506’ya, virüs kaynaklı can kayıpları ise 880’e yükseldi.