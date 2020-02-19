UKOME’de İBB azınlığa düştü, İmamoğlu sert çıktı: İstanbul oyuncağınız değil

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapısı değiştirildi. Değişiklikle büyükşehir belediyeleri -temsiliyet göz önüne alındığında- UKOME’de azınlığa düştü. Kararın ‘siyasi’ olduğunu savunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burası sizin oyuncağınız değil, İstanbul” diyerek iptal için Danıştay’a başvurulacağını söyledi.

Fotoğraf: İBB

UKOME yönetmeliğinde savunma bakanlığının bir temsilcisi vardı. İçişleri ve Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının talebiyle yapılan düzenlemeyle, üç bakanlığın daha (Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Çevre ve Şehircilik) temsilcilerinin önü açıldı. Ayrıca TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün de bir temsilcisinin katılmasını kararlaştırıldı. Bu sayede, siyasi iktidar ve kamu kuruluşlarını temsil edenlerin sayısı belediyelerinkini geçti.

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CHP İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı, “Yeni bir engelleme çabası daha. İBB’nin yönettiği UKOME’nin yapısı değiştirildi. İBB artık UKOME’de çoğunluk değil azınlık” dedi.

İmamoğlu, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Güne göre, siyasi hesaba göre, siyasi iktidarın o günkü psikolojisine göre kanun hazırlamak dünyanın hiçbir yerinde yok… Yani oyuncağı elinden alınmış bir çocuk ağlar ya; öyle bir durum. Burası sizin oyuncağınız değil. Burası İstanbul. Bugün Ekrem var, yarın başka birisi var, dün başka birisi vardı. Yani buna saygı duyup, birbirimize sarılsak, birbirimizle iyi geçinsek, güzel işler üretsek, konuşsak, ortak akılla işler üretsek.”

‘Seçimi iptal eden bir avuç insanla aynı akıl’

İBB başkanı UKOME’deki eşitlik dengesiyle ilgili yöneltilen, “Bazı bakanlıklara da yer verilmiş. O eşitlik dengesi şu an ne durumda” sorusu üzerine şunları söyledi: “‘Biz buraya, üç üç tane daha bakanlıktan eleman yollayalım.’ Birisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan -ne alakası varsa ulaşımla- birisi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan -onun da ne alakası varsa… Yazık yani. Kurumlarımıza yazık. ‘Biz bunu artıralım. üç dört tane daha ilave yapalım ve burada çoğunluk elde edelim.’ Üzüntünün ötesinde, artık isyan ediyorum. Bunu yapan akıl, ‘Ya biz bu seçimi kaybettik, ama biz hala İstanbul’u yöneteceğiz’ iradesinde. Akılsız bir irade. Ama böyle bir irade! Bu işi yapan, böyle bir kurulu tanımlayan, mart seçiminden sonra seçimi iptal eden o bir avuç insanla, aynı akıl. “

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Türkiye Belediyeler Birliği’ne: Ses çıkarın

Yerel yönetim iradesinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını savunan İmamoğlu, “Her şeye Ankara’da biz karar verelim! Vay büyükşehirler nasıl gitti elimizden” mantığıyla hareket edildiğini söyledi ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne (TBB), “TBB’yi ses çıkartmaya davet ediyorum” diye seslendi.

İBB başkanı, “Meclis çoğunluğuyla alınan kararlar, seçimden önce yapılan ‘topal ördek’ benzetmesi arka arkaya geldiğinde, bunun sadece siyasi bir karar olduğunu mu düşünüyorsunuz” yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: “Tamamen siyasi. İstanbul’da otobüs, minibüs, taksi, her şey, bakın her şey, belediyeyle ilişkili. Kanun, bunun yetkisini İBB’ye vermiş. Sorumluluklarını vermiş. Bazı trafik düzenlemeleri vardır, orada Emniyet devreye girer; o da zaten masada. Ama siz, ‘Burayı biz seçimde kaybettik, ama bak biz yöneteceğiz’ diyorsunuz. “