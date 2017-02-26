Uğur Vardan: Trump seçmenlerinin tercihi ‘Hacksaw Ridge’, Clinton seçmenlerinin ise ‘Hidden Figures’

…Geçen yıl başta siyahiler olmak üzere ‘öteki’leri konu edinen filmlerin azlığı, siyahi oyuncu ve yönetmenlerin aday olmaması gibi etkenler, ‘Oscars so white’ (‘Oscar’lar çok beyaz’) sloganıyla yola çıkılan bir kampanyaya yol açmıştı.

Akademi bu durumu düzeltmek için hemen harekete geçti, üye yapısını farklı kültürlerden isimlerden oluşturmaya ve erkek çoğunluktan daha dengeli bir yapıya kavuşturmaya karar verdi. Sonuç?

‘En İyi Film’ dalındaki dokuz yapımdan üçü (‘Moonlight’, ‘Fences’ ve ‘Hidden Figures’) siyahilerle ilgili. Keza oyuncu dallarında da çok sayıda siyahi isim aday…

Bu yıl ilk dokuzdaki filmlerin politik kodları var. Sektörün en güçlü dergisi ‘The Hollywood Reporter’, ‘Oscar özel sayısı’ için yaptığı araştırmada Donald Trump’a oy veren seçmenlerin anti-militarist bir karakteri anlatmasına rağmen alttan alta milliyetçilik yapan Mel Gibson’ın ‘Hacksaw Ridge’ filmini beğendiklerini ve ödülü bu yapımın kazanmasını istediklerini saptamış.

Hillary Clinton’a oy veren seçmenlerin tercih ettiği filmse siyahi kadın matematikçilerin ülkeye katkı yaparken bile ırkçı muameleye maruz kalmalarını anlatan ‘Hidden Figures’müş.

Uğur Vardan’ın yazısı