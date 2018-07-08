Uğur Vardan: Kim bilir, belki de önceki gece farkında olmadan turnuvanın finalini izledik

Malum, Dünya Kupası tarihi boyunca ‘Mutlu son’a ulaşan toplam sekiz takım var: Brezilya (5), Almanya (4), İtalya (4), Arjantin (2), Uruguay (2), İngiltere (1) Fransa (1) ve İspanya (1).

Bu, bir tür ‘Elitler listesi’nde yer alan altı ülke yarı final öncesi Rusya 2018’e veda etti bile… Kim bilir, hali hazırda devam eden 21’inci turnuva, belki de bize yepyeni bir şampiyonun adını fısıldayacak…

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Bu elbette ki tarihsel bir dönüşümün de ifadesi olacak. Böylelikle başlangıcından beri “Yok iyi futbol oynanmıyor, yok tatsız tutsuz bir turnuva, çok yıldız çıkmıyor, maçlar çok sıkıcı” şeklinde eleştirilere muhatap olan ‘Rusya 2018’, hafızalardaki yerini bu türden bir derin anıyla almış olacak.

Peki turnuvanın en güzel maçı? Şu ana kadar toplam 59 maç oynandı. Sanırım herkesin üzerinde birleştiği tek bir karşılaşma var; o da Brezilya-Belçika mücadelesi. Kim bilir, belki de önceki gece farkında olmadan turnuvanın finalini izledik…

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Uğur Vardan’ın yazısı