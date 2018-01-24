Uğur Mumcu’suz 25 yıl: Öldürüldüğü yerde anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bir suikast sonucu öldürülmesinin 25’inci yılında anıldı.

Cumhuriyet yazarı, 24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülmüştü.

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Mumcu için Ankara’daki evinin önünde düzenlenen törene ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende sanatçı Selda Bağcan, Mumcu için ‘Uğurlar Olsun’ şarkısını söyledi. Törene katılan vatandaşlar da anıta karanfil bırakarak mum yaktı ve türküler söyledi.

Kılıçdaroğlu, tören öncesi Uğur Mumcu’nun evini ziyaret ederek, eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu’yla bir süre görüştü.