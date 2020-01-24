Uğur Mumcu ölümünün 27’nci yılında anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 27’nci yılında bombalı saldırıyla suikaste uğradığı sokaktaki evinin önünde anıldı.

Fotoğraflar: DHA

Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu öldürülen Uğur Mumcu için tören düzenlendi. Anma törenine Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu, oğlu Özgür Mumcu’nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP’li çok sayıda milletvekili ve vatandaşlar katıldı. Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Uğur Mumcu Parkı içindeki Faili Meçhuller Anıtı’na, sonra da Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfil bırakarak mum yaktı. Mumcu’yu sevenler yazdıkları şiirleri ve onun fotoğrafları ile eski daktilo ve bilgisayar ile çok sayıda gazeteyi de anıta bıraktı. Daha sonra Mumcu için saygı duruşunda bulunuldu.

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Mumcu’nun bilim insanı, gazeteci, aydın, emekçi ve Kuvayımilliyeci olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o, düşünceleriyle yaşıyor. Onu her yıl saygı, sevgiyle anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz. Buraya insanlar da zaten aynı düşüncelerle geliyor. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik bir Türkiye’ydi. Aynı amacı aynı çerçevede sürdürüyoruz ve mücadelesini yapıyoruz. Hiç kimse Uğur Mumcu’nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez.”

İstanbul’da ise Mumcu’yu anmak için aralarında Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının da olduğu meslektaşları, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya, TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna ile TGS üyeleri Şişli’deki Uğur Mumcu anıtı önünde toplandı.

Başkan Durmuş konuşmasında “Ocak ayında üç gazeteciyi andık. 8 Ocak’ta Metin Göktepe, 19 Ocak’ta Hrant Dink, 24 Ocak’ta Uğur Mumcu katledildi. Gazetecileri öldürürsek gerçeklerin üstünü kapatırız diye düşünenler, gazetecilik mesleğini bitiririz diye düşünenler yanıldıklarını gördüler” dedi.