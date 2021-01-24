Uğur Mumcu anıldı: ‘Kuvayı Milliyeci olmayı ondan öğrendik’

Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, ölümünün 28’inci yıldönümünde bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Uğur Mumcu Sokak’taki anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu ve Ali Öztunç, PM üyeleri, CHP’li bazı milletvekilleri, Mumcu’nu ailesi ve sevenleri katıldı. Tören, pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda katılımla yapıldı.

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Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu’nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı’na ve Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak, mum yaktı.

Fotoğraf: AA

Mumcu’nun vefatının ardından çekilen anma fotoğraflarının olduğu alanı da gezen CHP lideri ‘halktan biri’ diye tanımladığı Mumcu için şunları söyledi:

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“Bir Kuvayı Milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği, karanlıklara ışık tutmayı, direnmeyi, kalpaklı Kuvayı Milliyeci olmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler.

‘Failler hala karanlıkta’

28 yıl geçti, asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O, ölmeden önce diyordu ki, ‘Vurulduk ey halkım, unutma bizi.’ Biz onu unutmayacağız, o bizim yüreğimizde, o bizim kalbimizde, onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu’yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, bir önderidir, bir aydınlanmacısıdır. Dolayısıyla bir Cumhuriyet değeridir, onu unutmak zaten mümkün değildir. Bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacaktır.”