Uğur Meleke: Yabancı sınırının kalkmasıyla Süper Lig’e gurbetçi akını bitmişti

Mayıs 2011’de Sırbistan’da düzenlenen Avrupa U17 Futbol Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı yoktu ama tam 8 Türk asıllı futbolcu mücadele etti turnuvada. Finalde Hollanda’ya kaybederek Avrupa ikincisi olan, hatta daha sonra Dünya Şampiyonası’nda da bronz madalya kazanan o parlak Alman takımının ana iskeleti Türkler’den oluşuyordu. Avrupa Şampiyonası’nı gol kralı olarak tamamlayan Samed Yeşil, Dünya Kupası’nda da gümüş ayakkabıyı kazandı. Dünya Kupası’nda 6 kez fileleri havalandıran Samed Yeşil’in yanı sıra, Okan Aydın 4, Koray Günter ve Levent Ayçiçek 3’er golle dikkat çektiler. Her iki turnuvanın kadrosunda Robin Yalçın ve Koray Kaçınoğlu da yer alıyorlardı. Sahi ne oldu o 8 çocuğa? Neden sadece ikisi A milli seviyeye ulaşabildiler?

Ne olduğunu söyleyeyim: O sekiz çocuğun altısının yolu Türkiye’den geçti. Sadece ikisi gelmedi Türkiye’ye: Emre Can ve Kaan Ayhan… Şu anda biri Almanya, biri de Türkiye Milli Takımı forması giyiyorlar. Yolu Türkiye’den geçenlerdense Koray Kaçınoğlu, Almanya 4. Ligi’nde Homberg’de. Okan Aydın, Avusturya 2. Ligi’nde Klagenfurt forması giyiyor. Samed Ankara Demirspor, Levent de Adana Demirspor kadrosundalar.

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Ocak 2015’te TFF’nin yabancı sınırını kaldırmasıyla 19’unda-20’sinde milyonluk maaşlarla Süper Lig’in yolunu tutan gurbetçi akını birden bitiyor.

Uğur Meleke’nin yazısı